Гарри бросил растерянную Маркл в важный момент

Герцогине пришлось делать решительный шаг в отсутствие супруга

Меган Маркл запустила новую линию одежды. Это благотворительный проект герцогини Сассекской: часть выручки от него идет в фонд помощи оставшимся без работы британкам. Да и наряды, созданные супругой принца Гарри с помощью известных дизайнеров, вполне этим дамам по карману – они могут ходить в них на мастер-классы и интервью с потенциальными работодателями.

В проекте участвуют такие известные бренды повседневной одежды, как Jigsaw, John Lewis, Marks and Spencer, привлекла Меган Маркл и свою подругу – известного дизайнера Misha Nonoo. Линейка получила название Smart Works – как и одноименный благотворительный фонд. Кстати, 12 сентября стал первым трудовым днем Меган Маркл – ее декретный отпуск окончен.

Маркл даже примерила несколько нарядов. Герцогиня облачилась в черные брюки и белую блузу стоимостью около 100 фунтов стерлингов. Обычно она такую дешевую одежду не носит.

А принц Гарри в такой ответственный день оставил супругу одну. Герцог Сассекский предпочел заняться мужским делом – отправился инспектировать школы регби. В юности Гарри освоил специальность менеджера спортивных команд. Сейчас он активно участвует в программе, цель которой – открыть секции регби в 750 английских школах. 12 сентября принц поехал как раз в последнюю школу – открытие этой секции знаменует кульминацию масштабного проекта, пишет Daily Express.