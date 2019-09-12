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Гарри бросил растерянную Маркл в важный момент

19:57
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Герцогине пришлось делать решительный шаг в отсутствие супруга

Меган Маркл запустила новую линию одежды. Это благотворительный проект герцогини Сассекской: часть выручки от него идет в фонд помощи оставшимся без работы британкам. Да и наряды, созданные супругой принца Гарри с помощью известных дизайнеров, вполне этим дамам по карману – они могут  ходить в них на мастер-классы и интервью с потенциальными работодателями.
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В проекте участвуют такие известные бренды повседневной одежды, как Jigsaw, John Lewis, Marks and Spencer, привлекла Меган Маркл и свою подругу – известного дизайнера Misha Nonoo.  Линейка получила название Smart Works – как и одноименный благотворительный фонд. Кстати, 12 сентября стал первым трудовым днем Меган Маркл – ее декретный отпуск окончен.

Маркл даже примерила несколько нарядов. Герцогиня облачилась в черные брюки и белую блузу стоимостью около 100 фунтов стерлингов. Обычно она такую дешевую одежду не носит.

А принц Гарри в такой ответственный день оставил супругу одну. Герцог Сассекский предпочел заняться мужским делом – отправился инспектировать школы регби. В юности Гарри освоил специальность менеджера спортивных команд. Сейчас он активно участвует в программе, цель которой – открыть секции регби в 750 английских школах. 12 сентября принц поехал как раз в последнюю школу – открытие этой секции знаменует кульминацию масштабного проекта, пишет Daily Express.

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