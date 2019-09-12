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Депутатов Рады оставят на голодном пайке

20:25
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Жизнь нардепам серьезно усложнят

Жизнь депутатов Верховной рады Украины становится все тяжелее. Причем на сей раз они усложнили себе существование сами. Украинский парламент принял за основу законопроект о дисциплине. В соответствии с документом, народных избранников лишат права на финансовое обеспечение, если они не будут посещать заседания.
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Законопроект принят в первом чтении. Если он пройдет все стадии согласования, то парламентариев будут лишать материальных компенсаций за выполнение депутатских обязанностей – в том случае, если нардеп за месяц пропустит треть пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в который он входит.

Учитывать посещаемость тоже будут по-новому. Человеческий фактор исключен – считать будет электронная система. Причем нардепу надо будет не только вставить в слот свою карточку, но и периодически нажимать кнопку "За" для регистрации в системе, передает "Интерфакс".

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