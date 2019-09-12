Депутатов Рады оставят на голодном пайке

Жизнь нардепам серьезно усложнят

Жизнь депутатов Верховной рады Украины становится все тяжелее. Причем на сей раз они усложнили себе существование сами. Украинский парламент принял за основу законопроект о дисциплине. В соответствии с документом, народных избранников лишат права на финансовое обеспечение, если они не будут посещать заседания.

Законопроект принят в первом чтении. Если он пройдет все стадии согласования, то парламентариев будут лишать материальных компенсаций за выполнение депутатских обязанностей – в том случае, если нардеп за месяц пропустит треть пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в который он входит.

Учитывать посещаемость тоже будут по-новому. Человеческий фактор исключен – считать будет электронная система. Причем нардепу надо будет не только вставить в слот свою карточку, но и периодически нажимать кнопку "За" для регистрации в системе, передает "Интерфакс".