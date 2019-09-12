Симоньян заблокировали в Facebook

Журналист, якобы, "нарушила стандарты сообщества"

Маргарита Симоньян не сможет войти в свой аккаунт в Facebook на протяжении трех дней. Главреду МИА "Россия сегодня" и телеканала RT заблокировали доступ – как заявила администрация соцсети, "за нарушение стандартов".

"Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня "за нарушение стандартов сообщества". Что могло вызвать бан, не понимаем", — говорится в сообщении Telegram-канала RT, которое цитируют "Известия".

Facebook ранее уличил в двойных стандартах глава Роскомнадзора. Александр Жаров возмутился после того, как администрация соцсети заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома – по обращению одного из пользователей. В то же время, она никак не реагировала на жалобу ведомства о публикации политической рекламы в преддверии единого дня голосования в России. Facebook заявил, что он за это не в ответе.

Сама Маргарита Симоньян тем временем грустит. Главред RT пишет, что в стране "вольготно и без препятствий практикуется американская цензура". К сожалению, отмечает Симоньян, те, кто помоложе и живет в соцсетях, считают, что это в порядке вещей.