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"Кризис в головах": Собянин призвал изменить подход к оценке экономики

22:19
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Современная экономика - это экономика человека, заявил мэр Москвы

В столице открылся Московский финансовый форум. Конференция проходит уже в четвертый раз. Главная тема в этом году - "Российская экономика: возможности для опережающего развития". Методы повышения конкурентоспособности нашей страны в этой сфере обсуждали в четверг на пленарном заседании. Решения, принятые на площадке, станут основой для определения ключевых направлений отечественной финансовой политики в ближайшие годы.
Собянин: экономика Москвы растет за счет частных инвестиций

Московский финансовый форум уже стал хорошей традицией – встречаться в сентябре, чтобы обсудить актуальные проблемы в финансовой сфере России и их решения. Представители крупного бизнеса, руководители профильных министерств, главы регионов, ведущие экономисты, в том числе и зарубежные эксперты. В четверг здесь ищут возможности для качественного рывка страны.

Рывок на опережение страна сможет сделать в ближайшие несколько лет. Для этого мы должны научиться жить в условиях неопределенности и самостоятельно справляться с факторами риска. Глобальные вызовы для России – это не только санкции, но и торговые войны. Впрочем, вопреки всему этому, заявил Дмитрий Медведев, интерес инвесторов к нашим проектам сохраняется. И все это благодаря стабильной финансовой системе, которую удалось укрепить за последние годы.

"Сегодня благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит. Хотя это тоже, естественно, предмет обсуждения, даже споров среди экспертов и членов правительства. Я сегодня даже, когда выступал на заседании в правительстве, не стал называть объем профицита… и сейчас не буду. Потому что, как только называешь объем, сразу появляется желание все это раздербанить. А делать это нельзя. Но тем не менее, это само по себе, действительно, это такая подушка безопасности, которая существует в нашей стране и которая отличает нашу экономику от других", - заявил Медведев.

Премьер также подчеркнул, что идей, во что инвестировать эти дополнительные доходы - масса, но подходить будут к этому вопросу рационально. Важно, чтобы деньги работали не только на будущее, но и на настоящее – стимулировали привлечение частных инвесторов. Прежде всего, необходимо добиться доверия к экономической политике страны и создать стабильные условия.

Но есть проблемы с кредитованием. Возможно, стоит сделать небольшие послабления и, таким образом, выдавать больше займов, спросил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Давайте, мы настолько ослабим регулирование финансовое, чтобы банки могли кредитовать просто не глядя. Многие страны проходили через это. Мы имели из-за этого, во многом глобальный кризис в 2008 года. Я не думаю, что это надо повторять нашей стране. Ни в коем случае. Но совершенствовать нужно", - сказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Не только кредитование, но и налогообложение, в том числе. Представители ведущих банков предложили смягчить фискальную политику в отношении наиболее незащищенных слоев населения.

"Что касается налогов – важно, чтобы они не росли. Думаю, что есть какой-то зазор для того, чтобы, может быть, точечно начать регулировать налоговое бремя в отношении наименее привилегированных лиц", - заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Вот эти все смягчения… Сейчас чуть-чуть смягчим здесь. Одно смягчение влечет за собой другое, третье и пятое. Чуть смягчили, вроде ничего, прошло. Давайте дальше, нам нужно еще тут пару программ реализовать. И пошло и поехало, и мы это знаем. Когда цена балансировки бюджета была, помните, там 20 с небольшим долларов за баррель, а потом дошла до ста. Это все очень быстро, в момент все это делается", - пояснил министр финансов Антон Силуанов.

Как проходить экономическую турбулентность, на пленарном заседании рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Столица, которая в 2010 году после выхода из кризиса оказалась в огромных долгах , освободила ресурсы при помощи грамотного бюджетного маневра . И теперь город  развивается не за счет госбюджета, а за счет частных инвестиций. Сергей Собянин обратил внимание участников форума на главный фактор в этом вопросе – человеческий капитал.

"У нас экономика не труб, не нефти, не газа. А современная экономика человека, которую мы должны мерить через него: если затраты в области, которая обслуживает этого человека, снижаются, то это плюс данной экономики, а не минус. Мне кажется, надо пересмотреть подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла. Ведь любой кризис – внутреннее содержание человека. Он верит в развитие страны экономики или не верит. Если верит – это кризис, если не верит – кризиса нет. Ведь кризис в головах", - сказал Собянин.

Именно поэтому необходимы условия для раскрытия потенциала каждого человека. А для этого и существует Московский финансовый форум, где обсуждения уже на конкретные темы продолжатся на отдельных площадках. Возможно, благодаря двухдневному экономическому марафону гостям удастся найти ответы на большинство вопросов, заданных в первый день.

Елена Макарова, Дмитрий Шаракин и Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".

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