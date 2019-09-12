Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

В Сочи состоялась встреча президента России и премьер-министра Израиля

Драматические события, произошедшие 20 лет назад в Дагестане, Владимир Путин упомянул на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он находится в России с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

Открывая переговоры, президент рассказал о поездке в Ботлих, подчеркнув, что в России, как и в Израиле - не понаслышке знают, что такое терроризм. Вопросы безопасности на Ближнем Востоке стали одной из главных тем встречи. Было отмечено, что в сфере противостояния международному терроризму наши страны успешно развивают взаимодействие, чему способствуют регулярные встречи лидеров.

"Наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества. И, конечно, нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, к проблемам Второй мировой войны. Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с этими событиями, освобождением Освенцима и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с удовольствием приеду в Израиль. Если это возможно, можно было бы осуществить открытие мемориала, связанного с блокадой Ленинграда, о чём вы говорили мне и тоже приглашали меня на это мероприятие", - сказал Путин.