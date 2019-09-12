Билану дали второй шанс после страшной выходки в Самаре

Губернатор области надеется, что горожане простят певца

Бесплатный концерт, обещанный Димой Биланом жителям Самары взамен проваленного артистом, состоится 29 сентября. Дату назвал в соцсети губернатор области Дмитрий Азаров. Чиновник сообщил, что ему звонила продюсер певца Яна Рудковская и просила дать Диме шанс лично извиниться перед жителями города.

"С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль", - написал Азаров в своем Instagram.

Дима Билан дал концерт в Самаре на День города. Как позже написали возмущенные зрители в петиции к городским властям, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Артист признал, что не рассчитал дозу принятого перед выступлением алкоголя. Билан извинился перед жителями и пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, певец намерен подарить городу детскую площадку, а больнице – аппарат для лечения детей.