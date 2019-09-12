Секретные данные о полетах к Луне обнародовал Роскосмос

Речь идет об "объекте Е"

Роскосмос решил отметить 60-летие пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Восток-Л" публикацией секретных документов о советской программе покорения Луны. Речь в них идет о так называемых "объектах Е".

Предложения по созданию первых автоматических лунных станций были одобрены на высшем уровне постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 марта 1958 года. А в мае 1958 года знаменитый конструктор Сергей Королев утвердил исходные данные по основным параметрам третьей ступени ракеты Р-7, предназначенных для "объекта Е". Они должны были "обеспечить получение второй космической скорости и попадание в Луну (1-й вариант), а также облет вокруг Луны (2-й вариант)", - сообщает сайт Роскосмоса.

Первый пуск автоматической лунной станции был назначен на октябрь 1958 года. В планах создателей были два варианта ракеты-носителя. Они отличались двигательными установками. "Изделие 8К72" планировалось оснастить двигателем РО5-154 разработки главного конструктора Косберга. А "изделие 8К73" – двигателем 8Д711.

Напомним, власти США недавно сообщили о намерении продолжить свою лунную программу. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны, передает "Царьград.ТВ".