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Никас Сафронов разбился в ДТП

22:18
  • четверг
  • 12 сентября 2019

На место происшествия прибыла скорая

Известный художник Никас Сафронов попал в аварию. Инцидент произошел на подъезде к подмосковной Барвихе. Художник спешил на вечер памяти бывшего фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.
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"Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло", - рассказал Сафронов РИА Новости.

В автомобиль Никаса Сафроноа - Porsche Cayenne - сзади въехала легковушка. На премиальном внедорожнике художника повреждений немного, а вот капот нарушителя сильно помят.

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