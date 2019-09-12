Никас Сафронов разбился в ДТП

На место происшествия прибыла скорая

Известный художник Никас Сафронов попал в аварию. Инцидент произошел на подъезде к подмосковной Барвихе. Художник спешил на вечер памяти бывшего фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

"Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло", - рассказал Сафронов РИА Новости.

В автомобиль Никаса Сафроноа - Porsche Cayenne - сзади въехала легковушка. На премиальном внедорожнике художника повреждений немного, а вот капот нарушителя сильно помят.