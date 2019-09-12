Взрыв газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Несущие конструкции аварийной девятиэтажки не повреждены

В Подмосковье прогремел взрыв в одном из домов в городском округе Ликино-Дулево. Предварительно, в квартире взорвался газ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, инцидент произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. В одной из комнат выбиты стекла.

Несущие конструкции не были повреждены, возгорания также не последовало. В результате ЧП пострадал один человек, это мужчина.

По данным АГН "Москва", в квартире произошел хлопок неизвестного происхождения. В пресс-службе МЧС по Московской области подтвердили агентству информацию об одном пострадавшем.