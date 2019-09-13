Не отпустили из больницы? Заворотнюк пропустила открытие магазина дочери

Девушка осталась без маминой поддержки

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая перестала появляться на публике на волне слухов о раке мозга, не смогла прийти на открытие магазина своей дочери.

23-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова - дочь актрисы от второго брака, во время которого она жила то в России, то в США. В 2018 году Анна окончила американский вуз и запустила свою линию одежды. Вечером 12 сентября девушка открыла шоурум в центре Москвы.

Как пишет "Комсомольская правда", на мероприятие не пустили журналистов. "У нас закрытый праздник, только для близких друзей", - заявила Анна. Между тем известно, что Анастасия Заворотнюк по какой-то причине не смогла прийти на торжество и поддержать дочь в ответственный момент. Некоторые СМИ предположили, что ее отсутствие объясняется плохим самочувствием. Возникла даже версия, будто госпитализированную актрису не выпустили из больницы, так как врачи опасаются за ее состояние.

По слухам, после ЭКО у Заворотнюк обнаружили онкологическое заболевание. В последнее время она не появляется на публике, а на ее странице в соцсети публикуют только архивные фото. По неподтвержденным данным, актрису видели сильно располневшей. Прошла также информация о том, что "прекрасную няню" мучают головные боли, из-за которых она якобы потеряла сон. Представители Заворотнюк не комментируют публикации в прессе и обещают, что в скором времени она даст большое интервью.

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