Затопило взлетно-посадочную полосу: аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт

Все рейсы отменены

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. Отменены все рейсы, передает "ТВ Центр".

Основная проблема в самом городе сейчас - это грунтовые воды и вышедшие из берегов небольшие реки. При этом уровень Амура начал снижаться. За сутки он опустился на 4 сантиметра до отметки 825. Это по-прежнему выше опасных значений.

В зоне подтопления остаются 400 жилых домов, около тысячи приусадебных участков. Военные за сутки уложили 5 тысяч мешков с песком, наращивая дамбу в микрорайоне Парковый. В пригородный поселок Менделеева самосвалами доставлено более 700 кубометров скальных пород для защиты гидрологических сооружений.

Благодаря оперативной работе удалось предотвратить повреждение газопровода, который питает две городские ТЭЦ и металлургический завод. Размытый участок береговой линии, по которому проходит магистраль, отсыпали грунтом, сейчас строители укрепляют опоры.