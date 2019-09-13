Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу в Праге

Земан усмотрел корыстный интерес местных властей

Президент Чехии назвал позором для страны ситуацию с переносом памятника маршалу Коневу в Праге. Скандальное решение было принято накануне, на заседании совета района Прага-6, где и установлен монумент, передает "ТВ Центр".

Между тем, Милош Земан резко отозвался о местном старосте, который является инициатором перемещения памятника. И не исключил, что речь идет о коммерческом интересе.

"Это никакой не спор. Это один выкрик. Если этот памятник отвезут в музей, то, возможно, на этом месте господин староста начнет строить подземные гаражи. Памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч", - заявил Земан.