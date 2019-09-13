Минобороны России ответило на лживые заявления генсека НАТО

Столтенберг утверждает, что Москва после прекращения ДРСМД размещает в Европе ракеты

Россия не имеет на вооружении и не проводила испытания ракет средней и меньшей дальности, хотя США и НАТО регулярно бездоказательно обвиняют в этом нашу страну, передает "ТВ Центр".

Так в Минобороны ответили на слова генсека Североатлантического Альянса. В своем интервью Йенс Столтенберг заявил, что Россия после прекращения ДРСМД размещает в Европе ракеты, способные нести ядерный заряд.

Как подчеркнули в нашем военном ведомстве, Москва не планирует развертывать такие вооружения ни в каких регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства. Именно на США лежит ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напомнили в Минобороны.