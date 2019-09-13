Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Нетаньяху

Встреча в Сочи длилась около трех часов

Россия и Израиль договорились активизировать контакты по линии военных, относительно вопросов урегулирования в Сирии. Об этом сообщил Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Глава нашего МИД поделился деталями переговоров Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в Сочи, которые длились около трех часов. Как рассказал министр, Израиль согласился с позицией российской стороны о необходимости обеспечивать на практике уважение суверенитета и территориальной целостности Арабской республики.

Речь зашла и о совместной работе двух стран в отстаивании исторической правды и борьбе с героизацией фашизма. В этих вопросах Россия и Израиль действуют совместно, в том числе в ООН, подчеркнул Лавров. В 2020 году пройдет ряд знаковых мероприятий, посвященных годовщине освобождения Освенцима и юбилейный парад в Москве в честь Победы в Великой Отечественной, рассматривается совместное участие лидеров в них. Путин и Нетаньяху также обсудили развитие делового сотрудничества и упрощение таможенных процедур.

"Будет созвана очередная встреча делового совета, состоится Деловой форум по продвижению прямых контактов между бизнесменами. Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон на ускорение согласования договорённости между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли. Говорили о том, что туризм – одна из очень перспективных областей нашего взаимодействия. Также касались вопросов российской собственности на Святой Земле. Израильское руководство оказывает содействие в том, чтобы эта собственность нормально функционировала, и остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно", - сообщил Лавров.