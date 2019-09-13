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В Сирии восстанавливают древнейший рынок Аль-Хабия

09:27
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

В сирийском Алеппо приступили к восстановлению еще одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.  Это древнейший рынок Аль-Хабия, ему более двух тысяч лет, передает "ТВ Центр".

Рабочие сейчас меняют коммуникации, проводят электроснабжение. На стройке трудятся  более полусотни человек. Приступили к работе и реставраторы. Они восстанавливают исторический облик здания.

Неожиданная помощь поступила из далекой Японии. Пожертвования собрали неравнодушные жители страны восходящего солнца. А сирийское правительство выделило субсидии владельцам торговых павильонов.

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