В Сирии восстанавливают древнейший рынок Аль-Хабия

Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

В сирийском Алеппо приступили к восстановлению еще одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древнейший рынок Аль-Хабия, ему более двух тысяч лет, передает "ТВ Центр".

Рабочие сейчас меняют коммуникации, проводят электроснабжение. На стройке трудятся более полусотни человек. Приступили к работе и реставраторы. Они восстанавливают исторический облик здания.

Неожиданная помощь поступила из далекой Японии. Пожертвования собрали неравнодушные жители страны восходящего солнца. А сирийское правительство выделило субсидии владельцам торговых павильонов.