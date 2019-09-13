Россиянам оставят восьмичасовой рабочий день

Отмена декрета 1917 года не поможет работать меньше

В России невозможно отменить восьмичасовой день, так как эта норма установлена Трудовым кодексом и у правительства нет полномочий его менять.

Восьмичасовой рабочий день был установлен в 1917 году советской властью. Этот декрет попал в перечень документов, которые могут быть отменены с февраля 2020 года в рамках контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины".

Отмена советских нормативных актов не повлияет на действующее законодательство России, передает "Газета.Ru".

"Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - заявил вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко.

"Регуляторная гильотина" – это поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по прекращению действия устаревших законов, принятых во время СССР и РСФСР, которые тормозят развитие экономики.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку