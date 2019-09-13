ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам оставят восьмичасовой рабочий день

08:39
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Отмена декрета 1917 года не поможет работать меньше

В России невозможно отменить восьмичасовой день, так как эта норма установлена Трудовым кодексом и у правительства нет полномочий его менять.

Восьмичасовой рабочий день был установлен в 1917 году советской властью. Этот декрет попал в перечень документов, которые могут быть отменены с февраля 2020 года в рамках контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины".

Отмена советских нормативных актов не повлияет на действующее законодательство России, передает "Газета.Ru".

"Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - заявил вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко.

"Регуляторная гильотина" – это поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по прекращению действия устаревших законов, принятых во время СССР и РСФСР, которые тормозят развитие экономики.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Работа в офисе
Работа в офисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.