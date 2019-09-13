"Фигура девочки": фото голой Успенской произвело фурор

Ее засняли в ванне

65-летняя певица Любовь Успенская приняла душ в прозрачной ванне с видом на красоты Майами. От интернет-пользователь не скрылись и красоты самой артистки.

"В Майами очень жарко... Нет такой одежды, в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе", - написала Успенская в Instagram.

На фото она предстала абсолютно обнаженной. Детали ее фигуры скрывают капли воды на стеклянной двери, а также отражения облаков и окрестных пейзажей. Из огромного - от пола до потолка - окна в ванной комнате открывается красивый вид на океан.

Этот снимок исполнительница шансона сделала во время своего заграничного тура. Душ она приняла за несколько часов до концерта.

Пост Успенской собрал свыше 15 тысяч отметок "Нравится". Одни подписчики восхитились неувядающей красотой артистки и ее умением поразить публику, а другие сочли неадекватным поведение звезды.

- Да чтоб я так всегда выглядела... Отличное фото.

- Совсем старая умом тронулась.

- Вид бомбический! Да чтоб я так же душ в Майями принимала!

- Если у бабушки фигура девочки, это не значит, что надо вести себя как девочка!

- Красота не имеет возраста.

- Следующая фотка, видимо, на унитазе.

- Я хоть против такого плана фото, тем более девушек не первой свежести... но это фото прекрасно! Все очень аккуратно.

Ранее Любовь Успенская навлекла на себя гнев блюстителей нравственности, выложив откровенное фото во время отдыха на испанском курорте в Марбелье.

Отметим, что сохранять стройную фигуру Успенской помогает правильное питание и ежедневные прогулки. По словам певицы, она каждый вечер проходит около 10 километров.