Каждая пятая заправка обманывает россиян

Клиенты стали чаще жаловаться на АЗС

Росстандарт выяснил, что каждая пятая автозаправочная станция (АЗС) не доливает топливо в бак.

К такому выводу пришло федеральное агентство после проверки 200 АЗС на территории страны, пишет газета "Известия". На каждой десятой заправке были обнаружены некачественные бензин и дизель. И в целом по стране число жалоб клиентов АЗС на нарушения выросло более чем на треть.

"В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на одну тысячу рублей, а фактически было на 900", - объяснил эксперт.

Этот вопрос подняли в правительства, министры обсуждают ужесточение мер за нарушения на АЗС. Например, штраф за недолив топлива может вырасти до 500 тысяч рублей.