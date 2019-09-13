Больная раком невеста набросилась на звезду "Глухаря" из-за измены

Актер якобы закрутил роман с ее подругой

Возлюбленная Михаила Солодко заподозрила актера в неверности. Звезда сериала "Глухарь" слишком редко бывает дома и подозрительно часто общается с другой девушкой.

53-летний Михаил Солодко и 18-летняя Арина Никиткина пришли на программу "На самом деле", чтобы прояснить отношения с помощью детектора лжи. Пара переживает непростые времена. Недавно у девушки обнаружили рак, поэтому она нуждается не только в лечении, но и в постоянной заботе со стороны любимого мужчины.

Арина набросилась на актера с обвинениями. Она подозревает, что он увлекся ее лучшей подругой Викторией Пузаковой. Якобы артист не только проводит с ней время, но и тратит на любовницу деньги, предназначенные на лечение от онкологии.

"Я не изменяю тебе, я никогда не изменял своей невесте. Я много работаю, у меня командировки. Конечно, при таком ритме жизни могут возникнуть различные подозрения. С Викторией я переписывался, да, но переписывался по поводу Арины, а она не верит. Все деньги, которые зарабатываю, приношу в дом", - заявил Михаил Солодко.

Виктория Пузакова заверила подругу, что с Михаилом ее связывают дружеские отношения и что у нее есть жених. Кстати, молодой человек Виктории оказался крайне ревнивым типом. По его мнению, недавно Пузакова и Солодко тайком сняли квартиру и уединились там на долгие часы.

Между тем детектор лжи показал, что Солодко говорит правду, а парень Пузаковой выдумывает небылицы под влиянием ревности.