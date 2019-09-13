ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Налоговая заблокировала банковские счета Филиппа Киркорова

09:44
  • пятница
  • 13 сентября 2019

В августе у певца были проблемы с приставами

Один из богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров попал в поле зрения федеральной налоговой службы России (ФНС.)
Филипп Киркоров и жертвы его взрывного характера

Агентство "Москва" сообщило, что ФНС заблокировала счет Киркорова в "Сбербанке" и "СДМ-Банке". "Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сообщении.

Однако представители артиста опровергли информацию, что певец не оплатил налоги и назвали эти сообщения "журналистской уткой".

"Чушь полная", - заявил агентству URA.RU генеральный директор певца Геннадий Рыбак.

А в августе стало известно, что Киркоров внесен в "черный список" Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на две тысячи рублей за нарушение скоростного режима и езду по обочине.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.