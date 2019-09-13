Налоговая заблокировала банковские счета Филиппа Киркорова

В августе у певца были проблемы с приставами

Один из богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров попал в поле зрения федеральной налоговой службы России (ФНС.)

Агентство "Москва" сообщило, что ФНС заблокировала счет Киркорова в "Сбербанке" и "СДМ-Банке". "Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сообщении.

Однако представители артиста опровергли информацию, что певец не оплатил налоги и назвали эти сообщения "журналистской уткой".

"Чушь полная", - заявил агентству URA.RU генеральный директор певца Геннадий Рыбак.

А в августе стало известно, что Киркоров внесен в "черный список" Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на две тысячи рублей за нарушение скоростного режима и езду по обочине.