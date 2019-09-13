ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Испанию обрушились смертоносные ливни

10:02
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Жертвами разгула стихии стали уже два человека

Небывалые ливни обрушились сразу на несколько районов Испании. Сильнее всего пострадал юг Валенсии, передает "ТВ Центр".

Вышла из берегов река Клариано. Многие жители спасались от стихии на крышах домов. Повсюду размыты дороги. Потоками воды сносило машины. Сообщается о двух погибших, люди не смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Власти отметили занятия в школах. Дома остаются более 250 тысяч учеников.

Циклон затронул также регионы Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. В зоне бедствия перекрыли ряд автотрасс, приостановлено железнодорожное сообщение.

Главное сегодня
Дожди в Испании
Дожди в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.