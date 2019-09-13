На Испанию обрушились смертоносные ливни

Жертвами разгула стихии стали уже два человека

Небывалые ливни обрушились сразу на несколько районов Испании. Сильнее всего пострадал юг Валенсии, передает "ТВ Центр".

Вышла из берегов река Клариано. Многие жители спасались от стихии на крышах домов. Повсюду размыты дороги. Потоками воды сносило машины. Сообщается о двух погибших, люди не смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Власти отметили занятия в школах. Дома остаются более 250 тысяч учеников.

Циклон затронул также регионы Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. В зоне бедствия перекрыли ряд автотрасс, приостановлено железнодорожное сообщение.