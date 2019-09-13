История с памятником Коневу обнажила нацистские взгляды "чешских лавочников"

Власти Праги хотят снести памятник освободителю города

Жителям Праги стоит задуматься над тем, кому они доверили управление городом на фоне развивающихся событий вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Научный директор российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заметил тревожную тенденцию в чешской столице и намекнул, что попытка переписать историю "мелкими лавочниками" может вылиться в очередной приход нацистов к власти. Такие чиновники обрабатывают молодое поколение, которое знает историю Второй мировой войны не так хорошо, как их отцы и деды.

"С чего начинался приход нацистов к власти? Что они жгли? Книги, выдающихся ученых, историков, писателей, они сносили памятники. Все это начиналось именно так. И вот когда мелкий чиновник дорастет до более крупного, вот здесь будет страшно. Причем для самих же чехов", - заявил Мягков в эфире программы "События. 25-й час".

В конце августа вандалы облили краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. власти шестого района чешской столицы отказались очищать монумент, накрыли его брезентом, а затем и вовсе решили его убрать с площади Интербригады в один из музеев.