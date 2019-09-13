Опубликовано первое свадебное фото Собчак

Телеведущая надела белое кружевное платье

Утром 13 сентября телеведущая Ксения Собчак, которая выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, опубликовала в Instagram первый праздничный снимок. "К + К = Любовь", - написала она главную формулу предстоящих торжеств.

Рука Собчак лежит в руке Богомолова. На запястьях у них красуются браслеты с надписью "К + К = Любовь". Телеведущая одета в белое кружевное платье. По некоторым данным, такое платье от известного израильского бренда стоит от 7,5 до 15 тысяч долларов.

За несколько часов пост Собчак собрал свыше 78 тысяч отметок "Нравится". Одни подписчики пожелали телеведущей счастья, а другие принялись вспоминать ее предыдущие романы и критиковать ее нового избранника.

- Какой же человек ребенок, когда влюблен.

- Ксения, Вы очень расцвели, в глазах счастье, вот что делает с людьми любовь.

- Рада за тебя. Жизнь одна, и прожить нужно как хочется.

- Какая-то скороспелая свадьба.

- Я не хочу в это верить.

- Виторган - красавец! Как можно его поменять на этого богомола с телячьими глазами.

Свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в центре Москвы. Точное место держится в секрете. На торжество пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и многих других известных персон.

Ранее Собчак рассказала, что она сразу призналась Максиму Виторгану в своих чувствах к Богомолову. По словам телеведущей, любовь оказалась сильней ее.

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Видео: драка Виторгана и Богомолова