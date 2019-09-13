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Несут цветы и зажигают свечи: в Москве вспоминают жертв теракта на Каширском шоссе

11:56
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Со дня трагедии прошло 20 лет

В России вспоминают жертв теракта в Москве на Каширском шоссе. 20 лет назад боевики взорвали жилой дом. Погибли 124 человека, в том числе 13 детей, передает "ТВ Центр".

Каждый год к монументу на месте трагедии приходят те, кто потерял родных и близких. Приносят цветы и зажигают свечи. Следователям удалось установить, что преступление организовали иностранные граждане, финансирование также шло из-за рубежа. Заказчики и исполнители теракта были уничтожены. Боевиков, которых задержали, приговорили к пожизненному заключению.

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