Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье. Кадры с места ЧП

Движение перекрыто в обоих направлениях

Грузовик снес наземный пешеходный переход в Московской области и парализовал движение по трассе.

ДТП произошло возле города Селятино Наро-Фоминского района на втором километре трассы А-107. Фура зацепила мост и тот обрушился. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, пишет "Газета.Ru".

Движение на участке трассы А107 "ММК" (участок от Киевского до Минского шоссе) в Наро-Фоминском городском округе перекрыто в обоих направлениях. Оно будет восстановлено в ближайшие часы. На данный момент оперативные службы и спецтехника ликвидируют последствия обрушения.