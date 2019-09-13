Седокова устроила публичную перепалку с женой своего молодого возлюбленного

27-летнего спортсмена она назвала своей гордостью

Украинская певица Анна Седокова высказалась в поддержку своего молодого возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Жена обвинила спортсмена во всех грехах и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес экс-солистки группы "ВИА Гра".

36-летняя артистка опубликовала в сториз в Instagram текст, в котором назвала 27-летнего Яниса Тимма добрым и порядочным человеком. "Он гордость страны, своей команды и моя гордость!" - написала Седокова, впервые подтвердив слухи о их романе.

Обвинения жены в адрес спортсмена она назвала лживым бредом. "Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи", - заявила певица, имея в виду поведение бывшей возлюбленной Тимма.

Ранее латвиец сообщил, что он расстался с женой полгода назад и что у него началась новая жизнь. Его супруга Сана написала в соцсети, что впервые слышит об их расставании. По словам девушки, баскетболист оставил ее без денег и чуть ли не выгнал из дома вместе с ребенком. "Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? После девяти прекрасных лет, проведенных вместе?" - возмутилась Сана.

Отметим, что от первого брака Седокова родила дочь Алину, от второго - дочь Монику. В недавно завершившемся гражданском браке она произвела на свет сына Гектора.