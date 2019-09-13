ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Седокова устроила публичную перепалку с женой своего молодого возлюбленного

10:41
  • пятница
  • 13 сентября 2019

27-летнего спортсмена она назвала своей гордостью

Украинская певица Анна Седокова высказалась в поддержку своего молодого возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Жена обвинила спортсмена во всех грехах и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес экс-солистки группы "ВИА Гра". 
Молодой возлюбленный Седоковой бросил жену и маленького сына

36-летняя артистка опубликовала в сториз в Instagram текст, в котором назвала 27-летнего Яниса Тимма добрым и порядочным человеком. "Он гордость страны, своей команды и моя гордость!" - написала Седокова, впервые подтвердив слухи о их романе. 

Обвинения жены в адрес спортсмена она назвала лживым бредом. "Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи", - заявила певица, имея в виду поведение бывшей возлюбленной Тимма.

Ранее латвиец сообщил, что он расстался с женой полгода назад и что у него началась новая жизнь. Его супруга Сана написала в соцсети, что впервые слышит об их расставании. По словам девушки, баскетболист оставил ее без денег и чуть ли не выгнал из дома вместе с ребенком. "Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? После девяти прекрасных лет, проведенных вместе?" - возмутилась Сана. 

Отметим, что от первого брака Седокова родила дочь Алину, от второго - дочь Монику. В недавно завершившемся гражданском браке она произвела на свет сына Гектора. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Анна Седокова
Анна Седокова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.