Телескоп смастерил сам: как крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету

Небесный объект назвали именем россиянина

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвёздную комету. Космический объект поистине уникален. Он прибыл в Солнечную систему из других звёздных миров. Учёные предполагают, что небесное тело может состоять из неизвестных материалов, которые способны изменить современную науку.

Первая межзвездная - таких гостей в нашей системе еще не было. В отличие от известных комет, которые двигаются по орбите в форме эллипса и рано или поздно возвращаются, Borisov летит почти по прямой. На скорости 30 километров в секунду объект пронесется сквозь Солнечную систему между Марсом и Юпитером, практически не заметив гравитации звезды. Это уникальное небесное тело первым увидел российский астроном-любитель с помощью собственного самодельного телескопа, передает "ТВ Центр".

"Я взял только основание готовое, сам сделал вилку, сделал оптику, трубу. Большое поле зрения, очень качественное и достаточный диаметр. При таких параметрах он способен обнаружить слабые движущиеся объекты", - рассказал астроном Геннадий Борисов.

Борисов сделал открытие 30 августа, за полчаса до рассвета. Все данные российский ученый тут же отправил в международный астрономический союз. Но в сенсацию сразу не поверили. Лишь спустя 12 дней уникальность находки подтвердили более 30 мировых обсерваторий. Комету внесли в базу данных Американского космического агентства. А Центр малых планет в Гарварде присвоил небесному телу имя первооткрывателя.

"Основываясь на имеющихся наблюдениях, расчётная орбита этого объекта похожа на гиперболическую, это указывает на межзвёздное происхождение. Ряд других орбитальных компьютеров пришли к аналогичным выводам", - подтвердили астрономы.

Похожий объект из других систем обнаружили два года назад. Правда это оказалась не комета, а всего лишь астероид, который назвали "Разведчик". Его заметили, когда он уже покидал нашу систему и не успели основательно изучить. А вот комета "Борисов" максимально близко от Земли пройдет только в конце декабря. Расстояние до небесного тела будет такое же как от нашей планеты до Солнца. Ученые смогут в течение года определить состав пришельца. Кто знает, возможно, удастся обнаружить неизвестные элементы или даже микроорганизмы.

"Это объект других звездных миров, поэтому он интересен. Мы исследовали кометы своей системы и приблизительно знаем из чего они состоят, как они выглядят. Уже некоторые даже аппараты садились на кометы. А какой материал находится в других звездных системах? Этот посланник приносит нам другой материал, мы можем фундаментальные получить решения", - пояснил Геннадий Борисов.

Но этим будут заниматься уже другие специалисты. Геннадий Борисов – любитель. Работает инженером в астрономическом научном центре, здесь ему разрешили разместить свои собственные телескопы. Сейчас у него три прибора – каждый он сконструировал своими руками. В свободное время ученый выходит на "астрономическую охоту".

Восемь комет за пять лет – темп, которого не было даже у рекордсмена этого дела - австралийца Уильяма Бредфилда. Он открыл свои 18 объектов более чем за 30 лет. Но и конкуренция тогда была меньше. А теперь для каждого нового объекта по сути приходится разрабатывать новую оптику.

Это необходимо, чтобы заглянуть в труднодоступную часть неба. Например, ту, что засвечивает Солнце. В отличие от крупных телескопов в обсерваториях, любительские аппараты можно опускать предельно низко к горизонту. В этой области Борисов и будет искать свою следующую цель - самую яркую комету.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".