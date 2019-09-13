Самоуверенный Трамп не может найти замену Болтону

Президент уверен, что работать с ним хотят многие

В США прошли теледебаты между вероятными кандидатами на пост президента от Демократической партии. Это тренировка перед реальной гонкой, которая стартует в Штатах в феврале. Путь к сердцу избирателей у оппонентов схожий. Все критикуют политику Трампа, который давал много предвыборных обещаний.

На сцене конференц-зала Университета Южного Техаса, возможно, будущий соперник Дональда Трампа на президентских выборах. Пока фаворитов в демократической партии трое: бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену 76 лет, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу - 78. Журналисты уже посчитали, кто-то из них в случае победы, если таковая, конечно, будет, станет самым возрастным президентом США за всю историю. Козырь для политических оппонентов.

В списке претендентов на участие в выборах и Элизабет Уоррен представляющая в верхней палате парламента штат Массачусетс. Впрочем, прогнозы делать преждевременно. Этот раунд дебатов лишь первый из 9. Предвыборная гонка официально стартует в феврале. А пока демократы лишь спорят между собой о медицине, страховках, торговой войне. Хотя, впрочем, чаще все сводится к критике действующего президента. В какой-то момент зал не выдерживает.

Не спокойно и на улицах Мэриленда, куда отправился президент. Жители помнят, как, критикуя конгрессмена от их штата, Трамп призвал его заниматься не политикой, а навести порядок в городе, где "разгул преступности, а улицы кишат крысами".

Впрочем, такие детали Трамп вряд ли помнит. Он сейчас занят решение глобальных вопросов. Кто займёт вакантный пост советника по нацбезопасности. Госсекретарь Помпео вроде как сам отказался, да и, по мнению президента, находится на своем месте. Кандидатур, если верить Трампу, сначала было пять, теперь 15. Все потому что работа интересная, да и руководитель просто мечта.

"Эту работу хотят получить многие, и это крутая работа. Потому что работать с Дональдом Трампом очень весело, и очень просто работать со мной. Знаете почему? Потому что я принимаю все решения. Они могут не работать", - заявил Трамп.

Эксперты, впрочем, оптимизма американского президента не разделяют. Трамп меняет уже третьего советника по нацбезопасности, а на внешнеполитическом фронте штатам пока особо нечем гордиться.

Вслед за Болтоном тем временем ушли несколько его заместителей и помощников. Остался лишь Чарли Капперман, который пока исполняет обязанности советника по нацбезопасности. Политологи уверены, промедление связано с тем, что в Белом Доме дефицит квалифицированных кадров. Учитывая предстоящие выборы и реальный расклад политических сил, многие до сих пор не определились, на чьей они стороне. Журналисты предположили, что удар по имиджу президента вполне может нанести и Джон Болтон, написав книгу о том как они вместе работали. Любят отставные американские политики попробовать силы в эпистолярном жанре. Взять хотя бы бывшего поспреда при ООН Саманту Пауэр. В организации она запомнилась перепалками с нашим поспредом Чуркиным, а еще принципиальной позицией, которая, как оказалась, иногда расходилась с официальной точкой зрения ее руководства. В 2016 году она проголосовала против избрания России в Совет по правам человека. Хотя пять постоянных членов ООН имеют неглавную договоренность поддерживать друг друга при решении этого вопроса. В деталях Пауэр описывает реакцию украинского постпреда — он закрыл лицо руками, а она так и не узнала, плачет он от облегчения или улыбается.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".