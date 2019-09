"Будет, как с обменом": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма

То, что говорить и показывать на Украине можно далеко не всё, местные СМИ знали и ранее. Но иногда позволяли себе смелый шаг, пусть робко, но всё-таки общаться с Россией. Но на этот раз строптивость телеканала News One о проведении телемоста с одним из российских каналов натянула нервы президента Зеленского до предела. Офис главы государства поставил перед судами задачу запретить им вещание, отобрав лицензию. Оппозиция в свою очередь посчитала такое решение провальным.

США разблокировали почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Ранее средства были заморожены. В Вашингтоне сомневались, что финансирование будет использовано по назначению. Эксперты опасаются дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе. А вот украинские СМИ и оппозиция переживают за свободу слова. Президент Зеленский потребовал лишить лицензии крупного телеканала News One. В пятницу, выступая в Киеве, украинский лидер сделал еще одно важное заявление — он пообещал вернуть Крым "не только словами". При этом детали раскрывать он отказался, заметив, что "будет как с обменом" — чтобы никто не мог использовать его идеи.

©<a href="http://www.defense.gov">United States Department of Defense</a>

Последствия обстрела жилых районов Донбасса

©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>