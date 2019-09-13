"Будет, как с обменом": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма

Детали украинский президент раскрыть отказался

США разблокировали почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Ранее средства были заморожены. В Вашингтоне сомневались, что финансирование будет использовано по назначению. Эксперты опасаются дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе. А вот украинские СМИ и оппозиция переживают за свободу слова. Президент Зеленский потребовал лишить лицензии крупного телеканала News One. В пятницу, выступая в Киеве, украинский лидер сделал еще одно важное заявление — он пообещал вернуть Крым "не только словами". При этом детали раскрывать он отказался, заметив, что "будет как с обменом" — чтобы никто не мог использовать его идеи.

То, что говорить и показывать на Украине можно далеко не всё, местные СМИ знали и ранее. Но иногда позволяли себе смелый шаг, пусть робко, но всё-таки общаться с Россией. Но на этот раз строптивость телеканала News One о проведении телемоста с одним из российских каналов натянула нервы президента Зеленского до предела. Офис главы государства поставил перед судами задачу запретить им вещание, отобрав лицензию. Оппозиция в свою очередь посчитала такое решение провальным.

"Такого давления на свободу слова не было уже давно. И это становится серьёзной угрозой для свободы слова на Украине. Я хочу сказать, что в государствах, где есть цензура и давление на свободу слова, перспективы экономического роста нет вообще", - заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Продолжаются споры и вокруг досрочного прекращения полномочий членов Центральной избирательной комиссии Украины. В ЦИК назвали это президентское решение политически мотивированным, и потребовали от Зеленского нести за него персональную ответственность. В Центризберкоме подчеркнули - все обвинения в некомпетентности выборов и нарушений предвыборной кампании безосновательны.

"Я ссылаюсь на ту оценку, которую давали иностранные наблюдатели и украинские наблюдатели. Наши выборы продемонстрировали доверие к ЦИК. Впервые в истории в таком формате", - утверждает председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Решение о роспуске ЦИК сильно изменило в лице и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Градоначальник явно не планировал досрочно вступлению в борьбу за мэрское кресло. Однако сказал, что такой удар в виде слов о недееспособности горсовета выдержал стойко, и теперь готов сделать ответный ход.

"Я иду честно, мне нечего скрывать, презентую свою концепцию развития. Я буду работать над изменениями. А изменения эти может не увидеть только слепой", - заявил Кличко.

Однако парламентские схватки терзают украинцев куда меньше, чем боязнь замёрзнуть этой зимой. Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрёк газовый коллапс в этом году. По его словам, резервуары почти пустые, а "Нафтогаз" превратился в конвейер по отмыванию денег. Чиновники рассчитывают только на российское голубое топливо. Но в тоже время, они крайне опасаются, что "Газпром" перекроет вентиль, как только истечёт срок контракта на поставку горючего в Европу через Украину. Кроме того, "Северный поток-2" тоже позволяет этот транзит обойти. Эксперты утверждают - газ тогда придётся просить у Европы, которая вряд ли им поделится.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".