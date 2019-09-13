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Россияне стали меньше болеть гриппом благодаря вакцинации

12:01
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Заболеваемость снизилась в 8 раз

На вопросы россиян в прямом эфире ответила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает "ТВ Центр". Через социальные сети до беседы с федеральным чиновником на сайт ведомства поступило более 5 тысяч вопросов.

Спрашивали о лекарственном обеспечении, модернизации поликлиник, больниц и оказании медпомощи в сёлах. Министр рассказала,  что в рамках программ "Земский врач" и "Земский фельдшер" в такие районы переехали уже более 34 тысяч медиков. А в  преддверии сезона гриппа Вероника Скворцова рекомендовала всем сделать прививки.

"Благодаря тому, что мы существенно в последние годы нарасти охват вакцинации. Мы заболеваемость гриппа снизили в 8 раз, а показатели смертности и показатели тяжелых форм, осложненных вирусными пневмониями, снизились до 20 и более раз. Мы планируем в этом году привить не менее 45 процентов наших граждан и не менее 75 процентов людей из групп риска", - говорит Скворцова.
 

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Бесплатная вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа
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