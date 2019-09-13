17-летнюю пловчиху лишили победы из-за красивой фигуры

Юная спортсменка в шоке

17-летнюю Брекинн Уиллис, которая быстрее всех проплыла стометровку на школьных соревнованиях на Аляске, лишили победы из-за купальника.

Как пишет The Sun, судьи обвинили школьницу в том, что она намеренно подвернула купальник такими образом, чтобы привлечь внимание к своим ягодицам. Один из судей якобы сказал, что он издалека видел, "как одна ягодица касается другой ягодицы".

Тренер по плаванию Лорен Лэнгфорд сообщила изданию, что на Аляске существуют правила, регламентирующие форму купальника. По ее словам, все девушки на соревнованиях были одеты на один манер, но только Уиллис решила подчеркнуть достоинства своей фигуры. Также выяснилось, что девушке уже делали замечания относительно оголенных частей тела.

По данным журналистов, школьница шокирована решением судей о дисквалификации. Ее оскорбило подозрение, что она пыталась привлечь внимание судей и болельщиков к своим формам. По словам Уиллис, она подвернула купальник, чтобы было удобнее двигаться. Сочувствующие ей люди заподозрили судей в расизме, ведь дисквалифицированная спортсменка оказалась на турните единственной девушкой смешанных кровей.