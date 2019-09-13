"Мы теряем людей": Зеленский выступил за санкции против России

Президент заявил, что не хочет абхазского или приднестровского сценария

Завершить военный конфликт на Донбассе сможет только дипломатия. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это единственный способ вернуть под власть Киева самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

"Я неоднократно говорил, единственный путь к этому - это дипломатия. И мощное и действенное оружие - это именно санкции", - заявил президент.

Запад не должен снимать с России ограничительные меры, пока Украина теряет людей на юго-востоке страны. Зеленского возмутил тот факт, что ряд европейских лидеров заговорили об отмене антироссийских санкций, так как теряют деньги.

"Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции <…> Если угодно — это налог ради мира", - отметил глава государства.

Вводить миротворцев на линию разграничения Зеленский считает лишним, так как не хочет развития абхазского или приднестровского сценариев, но не против голубых касок на границе с Россией.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.

Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.