Помолодевшая Алентова в элегантном наряде взволновала россиян

Она кажется моложе дочери

77-летняя актриса Вера Алентова поразила поклонников своей красотой на открытии нового сезона в Московском драматическом театре Пушкина. Звезда фильма "Москва слезам не верит" выглядит так, словно время не властно над ней.

Алентова работает в театре с 1956 года. Для театра имени Пушкина нынешний сезон стал юбилейным - 70-м по счету. На праздник пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, но наибольшее внимание привлекла супруга режиссера Владимира Меньшова.

На мероприятие Алентова явилась в изящном черном костюме. Ее образ дополнили массивные очки и нить жемчуга до пояса. Некоторые фанаты выразили мнение, что Вера выглядит едва ли не моложе своей 50-летней дочери - телеведущей Юлии Меньшовой.

- Шикарная женщина!

- Верочка, красотка, а какая осанка. Я Вас обожаю. Желаю Вам много ролей в театре и кино. Желаю, чтобы у Вас не было выходных дней. Желаю Вам неиссякаемой энергии. Вы лучшая.

- Вера Валентиновна словно помолодела.

- Алентова умница и красавица.

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов поженились еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. В 1969 году у них родилась дочь. Юлия Меньшова сейчас воспитывает двух детей.