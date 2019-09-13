Порошенко напросился на свадьбу, узнав, что там будет Зеленский

Нынешнего президента пригласили лично

Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу к моряку Андрею Эйдеру – одному из освобожденных в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Как только бывший президент узнал, что нынешний глава государства приглашен на торжество, он тут же обратился к семье Эйдера с просьбой дать ему приглашение, пишет "Газета.Ru".

"Порошенко сам проявил инициативу, а Зеленского Андрей приглашал самостоятельно. Петр Алексеевич спросил: "А меня на свадьбу пригласите?". Ну а Андрей и ответил: "Да", - рассказал отец моряка.

Свадьба состоится через год, так как невесте Андрея только 17 лет. Семья моряка надеется, что Порошенко не забудет о торжестве.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка, среди которых был Андрей Эйдер, арестовали в России.

7 сентября Россия и Украина обменялись пленными в формате 35 на 35. Среди прочих, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов, а в Москву - бывший руководитель "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.