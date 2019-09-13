ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кадры со свадьбы Собчак и Богомолова шокировали народ

12:24
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Они решили пошутить со смертью

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов умеют эпатировать публику. 13 сентября они подкатили к дверям ЗАГСа на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". 
Опубликовано первое свадебное фото Собчак

В Сети опубликовали кадры с места бракосочетания Собчак и Богомолова. Возлюбленные выходят из черного катафалка, украшенного цветами и традиционными кольцами. Режиссера спрашивают, почему они приехали на таком транспорте, на что тот призывает журналистов прочитать надпись на авто. Телеведущая и режиссер направляются в ЗАГС, держась за руки и радостно улыбаясь.

Собчак нарядилась в белое кружевное платье от известного израильского бренда, а Богомолов надел костюм и черно-красную рубашку, которая хорошо гармонирует с расцветкой катафалка. Разумеется, такое появление у ЗАГСа не могло не шокировать некоторых гостей и поклонников звездной пары. 

В дворец бракосочетания прибыли друзья, знакомые и родственники пары, в том числе родители режиссера. 

Незадолго до этого Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит перед зеркалом в свадебном платье с длинной фатой. "Мне кажется, я готова к главному Дню!" - написала она. 

На свадебные торжества Собчак и Богомолов пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и многих других известных персон. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.