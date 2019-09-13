Кадры со свадьбы Собчак и Богомолова шокировали народ

Они решили пошутить со смертью
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов умеют эпатировать публику. 13 сентября они подкатили к дверям ЗАГСа на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
В Сети опубликовали кадры с места бракосочетания Собчак и Богомолова. Возлюбленные выходят из черного катафалка, украшенного цветами и традиционными кольцами. Режиссера спрашивают, почему они приехали на таком транспорте, на что тот призывает журналистов прочитать надпись на авто. Телеведущая и режиссер направляются в ЗАГС, держась за руки и радостно улыбаясь.
Собчак нарядилась в белое кружевное платье от известного израильского бренда, а Богомолов надел костюм и черно-красную рубашку, которая хорошо гармонирует с расцветкой катафалка. Разумеется, такое появление у ЗАГСа не могло не шокировать некоторых гостей и поклонников звездной пары.
"Пока смерть не разлучит нас"— Алексей Жуков (@assir108) September 13, 2019
Этот катафалк любви у ЗАГСА стоит не просто так — он важная часть свадебных дел Ксении Собчак и Константина Богомолова. Регистрация молодоженов на подходе, черный юморец уже тут. pic.twitter.com/QUpQu2rY4L
В дворец бракосочетания прибыли друзья, знакомые и родственники пары, в том числе родители режиссера.
Незадолго до этого Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит перед зеркалом в свадебном платье с длинной фатой. "Мне кажется, я готова к главному Дню!" - написала она.
На свадебные торжества Собчак и Богомолов пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и многих других известных персон.
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