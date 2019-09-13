Заворотнюк доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Артистка проходила лечение в Польше

Анастасия Заворотнюк в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Актриса находится в крайне тяжёлом состоянии.

По данным журналистов, звезда российских сериалов попала в больницу больше двух недель назад. Ее госпитализировали сразу после поездки в Польшу. В ночь на пятницу Анастасию перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.

Известно, что в Европе звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила лечение. Однако медики не смогли помочь Заворотнюк.

Точных данных о болезни Анастасии нет. Журнал "Тайны звезд" утверждает, что у актрисы рак. По слухам, проблемы со здоровьем у звезды сериала начались после того, как она сделала ЭКО. В октябре 2018 года у Анастасии родилась дочь Мила. Однако представители Заворотнюк все отрицают.