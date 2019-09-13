Россиянин купил хлеб, "нафаршированный" губкой для мытья посуды

Компания-производитель начала проверку

Житель подмосковного Чехова обнаружил в батоне хлеба губку для мытья посуды.

Мужчина приобрел продукт марки "Русский хлеб" в сетевом магазине "Дикси". Придя домой, мужчина разрезал батон и увидел внутри губку фиолетового цвета.

Разгневанный покупатель вернулся в магазин с целью вернуть испорченный товар. Продавцы согнулись пополам от смеха, но деньги покупателю вернули, пишет "Экспресс-газета".

"Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка", - возмутился покупатель.

Компания "Русский хлеб" уже в курсе произошедшего и намерена провести служебную проверку, уточняет "Подмосковье сегодня".