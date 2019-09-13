Клоуны пройдут парадом по Бульварному кольцу 14 сентября

Москву удивит фестиваль циркового искусства

На этих выходных в Москве пройдет фестиваль циркового искусства Росгорцирка, посвященный столетию отечественного государственного цирка.

Праздничные мероприятия состоятся 14 и 15 сентября с 12:00 до 22:00 на Бульварном кольце, сообщается на сайте организаторов фестиваля - Российской Государственной Цирковой компании ("Росгосцирк").

"Все Бульварное кольцо превратится в грандиозную цирковую арену", - заявили организаторы.

В первый день фестиваля пройдет парад клоунов, в самом начале Тверского бульвара выступит цирк "Эволюция". В Москву приедут артисты, работавшие с самыми знаменитыми цирками мира, такие как "Ронкалли" и "Кроне" (Германия), "д'Ивер Буглион" (Франция), "Дю Солей" (Канада), "Кни" (Швейцария) и "Мойра Орфей" (Италия). Гости фестиваля смогут пройти мастер-классы по цирковому искусству.

Все Бульварное кольцо превратится в единый "видеоканал" – на установленных экранах можно будет наблюдать за всем происходящим. Трансляция также будет вестись в соцсетях и на YouTube.