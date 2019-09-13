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Отек мозга: появились подробности о состоянии Заворотнюк

12:38
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Прогнозы неутешительные

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которую, по слухам, отправили в тяжелом состоянии в столичную больницу, начался отек мозга. 
Заворотнюк доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Как пишет Mash, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под круглосуточным наблюдением. 

По неподтвержденным данным, Заворотнюк госпитализировали больше двух недель назад после поездки в Польшу, где ее пытались вылечить от онкологии. В ночь на пятницу, 13 сентября, актрису перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.  

Представители артистки отказываются комментировать ситуацию.  

По слухам, после ЭКО у Заворотнюк обнаружили онкологическое заболевание. Она родила дочку в прошлом году. В последнее время "прекрасная няня" не появляется на публике, а на ее странице в соцсети публикуют только архивные фото. По неподтвержденным данным, актрису видели сильно располневшей. Прошла также информация о том, что народную любимицу мучают головные боли, из-за которых она якобы потеряла сон. 

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