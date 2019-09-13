Собака 4 года ждала хозяина и дождалась (видео)

Хозяин думал, что пес умер
В Таиланде собака по кличке БонБон четыре года просидела на заправке в ожидании своего хозяина.
Как пишут местные СМИ, в 2015 году мужчина с собакой заехали на заправку. В момент, когда хозяин пошел расплачиваться, собака сбежала. Семья неоднократно прочесывала местные дороги, давала объявления о пропаже, но все оказалось тщетным.
Спустя время исхудавшего БонБона нашли местные жители. Одна женщина захотела его приютить, однако пес все время возвращался к обочине и продолжал ждать своего хозяина. Тогда новая владелица решила помочь четырехлапому и разместила объявление в интернете.
Через четыре года хозяин БонБона нашелся. Мужчина был безумно рад воссоединению с верным товарищем, хотя уже долгое время считал, что он мертв.
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