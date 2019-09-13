ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собака 4 года ждала хозяина и дождалась (видео)

13:23
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Хозяин думал, что пес умер

В Таиланде собака по кличке БонБон четыре года просидела на заправке в ожидании своего хозяина.
И умерли в один день: пес пережил больного раком хозяина на 15 минут

Как пишут местные СМИ, в 2015 году мужчина с собакой заехали на заправку. В момент, когда хозяин пошел расплачиваться, собака сбежала. Семья неоднократно прочесывала местные дороги, давала объявления о пропаже, но все оказалось тщетным.

Спустя время исхудавшего БонБона нашли местные жители. Одна женщина захотела его приютить, однако пес все время возвращался к обочине и продолжал ждать своего хозяина. Тогда новая владелица решила помочь четырехлапому и разместила объявление в интернете.

Через четыре года хозяин БонБона нашелся. Мужчина был безумно рад воссоединению с верным товарищем, хотя уже долгое время считал, что он мертв.

Трогательное видео возвращения домой пса-потеряшки

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Собака ждет хозяина
Собака ждет хозяина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.