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Глава ФМБА рассказал Путину о создании Центра протонной терапии

14:47
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Доложил Уйба и о работе мобильного госпиталя в Иркутской области

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Владимиром Уйбой. Глава ведомства доложил президенту о ходе выполнения его поручений, передает "ТВ Центр".

В частности, о текущей работе мобильного госпиталя в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Также Владимир Уйба рассказал ещё об одном поручении - о строительстве в Ульяновской области уникального центра ядерной медицины. На сегодняшний день он считается самым крупным в мире. Уже выполнены все строительно-монтажные работы и сейчас устанавливают оборудование.

"Одно из самых важных поручений для нас. Можем сказать с огромным удовлетворением, что оно выполнено. Это, конечно же, Димитровград – Центр ядерной медицины, как его называют в народе, – или Центр медицинской радиологии. Уникальный центр, самый крупный в мире на сегодняшний день, подчеркиваю, 105 тысяч квадратных метров, и все эти метры уникальные. Самое главное и самое центральное – это, конечно же, Центр протонной терапии – 1200 человек мы будем спасать в год. Протонная терапия сегодня – единственный метод лечения опухолей", - сообщил Уйба.

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