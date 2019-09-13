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Почти 500 финалистов олимпиады "Я - профессионал" вышли на стажировки в крупные российские корпорации

14:47
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Также они получат льготы при поступлении в магистратуру

Всё больше победителей образовательной олимпиады "Я - профессионал" проходят стажировку в престижных компаниях. Также финалисты конкурса получают льготы при поступлении в магистратуру лучших вузов страны, передает "ТВ Центр".

Победители 2019 года уже воспользовались представленными карьерными возможностями. Более 700 финалистов олимпиады решили продолжить обучение. И почти полтысячи вышли на стажировки в крупные российские корпорации.

"Олимпиада - это вообще любовь-любовь. Я думаю, как и у других ребят, которые поучаствовали. Потому что ты не только проверяешь свои знания, но и общаешься с большим количеством людей, участвуешь в Зимней школе. Это безумно интересно. Это такой взрыв эмоций среди учебного года, - в январе это было. И, безусловно, в этом году буду участвовать", - поделилась призер олимпиады "Я - профессионал" Ксения Чабан.

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Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
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