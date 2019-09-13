Вход свободный. Где и когда смотреть фестиваль "Круг света"

До грандиозного шоу остаются считанные дни

Москва окажется в "Круге света" буквально через неделю. Грандиозные шоу из видеопроекций и инсталляций, огня и танцующих фонтанов - всё это на площадках в разных частях города. Фестиваль проходит уже в 9 раз.

О грандиозности предстоящего фестиваля "Круг света" можно судить уже по масштабу декораций. Десятки видеопроекторов с помощью световых рисунков на гигантском полотне перенесут зрителей в мир сказки и фантазий. Символичное название "Семь нот" заставит всех присутствующих испытать семь основных человеческих чувств, передает "ТВ Центр".

"Точно так же как музыка складывается из семи нот, точно так же наша жизнь складывается из каких-то общих ситуаций – любовь, дружба, волнение, муки выбора. Всё это произойдёт с нашими героями. Конечно, главным героем будет музыка, которая поможет каждому из них выбраться из сложившейся ситуации", - рассказал креативный директор фестиваля "Круг Света" Владимир Демехин.

Девятому московскому международному фестивалю "Круг света" дадут старт 20 сентября. Увидеть это необычайное шоу на Гребном канале в Крылатском смогут все желающие. Вход свободный. Полотнами для светового действия в Москве станут также Политехнический музей, парк Останкино, проспект Академика Сахарова, концертный зал Арбат Холл и центр "Диджитал Октоубер".

"Мы такого ещё никогда не делали. В этом году мы воздвигли целый огромный мост, так называемый, между двумя берегами гребного канала. Общая квадратура моста, который находится справа от меня, это более тысячи квадратных метров. Так же на само полотно светит более 40 проекторов", - сообщила координатор фестиваля "Круг Света" Елена Андреева.

Сюжет на гигантском полотне дополнят музыкой, световыми эффектами более чем 100 прожекторов, а также танцующими фонтанами и фееричными огнями пиротехнического шоу. Последнее, к слову, помогали готовить арт-команда из Италии - победители многочисленных конкурсов фейерверков.

Кстати, под эгидой фестиваля проводится и международные соревнования по видеомэппингу "Арт Вижн". Его итоги подведут 24 сентября здесь же на Гребном канале после церемонии закрытия, которая должна стать самым ярким и незабываемым выступлением на всём фестивале. Прямая трансляция открытия и закрытия фестиваля -на канале "ТВ Центр"!

Илья Данильцев, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".