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В Москве пройдет масштабный капремонт многоэтажки 1980-х годов

15:14
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Таких работ в доме еще не проводили

Жители старой многоэтажки в Лианозове этой осенью точно не замёрзнут. Их дом построен более 30 лет назад, и здание уже давно не отвечало московским стандартам комфортной жизни. Зато теперь, после капитального ремонта, все изменится.

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По пути в школу Наталья с дочкой-первоклассницей каждый день наблюдают  за тем, что происходит в их дворе. 44 строительные люльки буквально окружили дом. Такого масштабного ремонта здесь  еще не было.

"Максимум, красили стены в подъездах, меняли лифт - всё, этим всё заканчивалось. А такой капремонт, как сейчас, я вижу впервые", - поделилась впечатлениями Наталья Замирала.

Этот 12-этажный дом в Лианозове сдали в эксплуатацию в далеком 1985 году. И, построенный еще по советским стандартам, он давно не соответствовал уровню современного комфортного жилья.

"Стены осыпались, углы вываливались, в швы затекала вода. Мы живем на предпоследнем этаже, там вообще было не очень комфортно – холодно и сыро", - рассказала Замирала.

Но этой осенью здесь точно будет тепло. И, несмотря на то, что площадь дома - 23 тысячи квадратных метров, а длина многоэтажки - почти километр, подрядчики уверяют - объем работ не пугает.

"Будет полностью заштукатурен фасад. То есть уже не будет воздействия на него ни эрозии, всех этих моментов, то есть он защищен. Также идет декоративная штукатурка", - сказал представитель компании-подрядчика Сергей Холопов.

Старые деревянные окна заменят на современные пластиковые. И даже первый этаж дома, который занимают магазины и салон красоты, тоже преобразится.

"Все-таки народ притягивается к более красивому. Сейчас надеемся, что фасад изменится. Будет производить впечатление", - уверен бизнесмен Сергей Новиков.

А еще в этой же многоэтажке разместился известный в городе Лианозовский театр. И к капитальному  ремонту, который здесь сейчас идет, коллектив относится весьма положительно.

"Мы рады, что вообще наш театр будет теперь в красивом доме, что будет такой красивый фасад. Раньше мы говорили, что театр в белом доме с желтым низом, там все было плиточкой, теперь мы будем говорить, что в красивом бежевом доме", - заявила актриса театра и кино, художественный руководитель Московского Лианозовского театра Надежда Егорова.

В  обновленном здании артисты уже готовятся к открытию театрального сезона. И зрителям, без сомнения, понравятся не только новые постановки ,но и то, как театр будет выглядеть снаружи и изнутри.

Елена Сахно, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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