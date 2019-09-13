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В центре Москвы нашли артефакты XVIII–XIX веков

15:07
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Среди находок есть изящная баночка для помады

В центре Москвы археологи во время раскопок на Сретенке обнаружили редкие артефакты - предметы быта горожан почти 300 летней давности, передает "ТВ Центр".

Маленькие курительные трубки, части подсвечников, монеты, аптечная гирька, а ещё металлический складень с иконами, кресты, медные пуговицы. В XVIII и XIX веках Сретенка была одной из главных улиц города - там, жили и держали лавки торговцы и ремесленники. Среди находок есть изящная баночка для помады, изготовленная в Париже, а вот кому она принадлежала и как оказалась в Москве, - археологам еще только предстоит выяснить.

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