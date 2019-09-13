Велопарад и фестиваль клоунов: куда сходить в Москве в выходные

Скучать точно не придется

На Бульварном - клоуны, на Садовом - серьёзная техника! В эти выходные в Москве скучать точно не придется. Необычные фестивали и шоу, бесплатные концерты в парках и открытые уроки, а еще велопарад, на который можно отправиться в "звёздной компании".

К открытию нового сезона в столичных театрах - самые горячие премьеры осени! Но не только - в эти выходные любимых актёров можно будет увидеть прямо на столичных улицах, они устраивают традиционный благотворительный костюмированный велозаезд по Бульварному кольцу в поддержку ветеранов сцены "ТеатРалли".

Прокатиться с ветерком в компании своих кумиров: Ирины Апексимовой, Евгения Миронова, Сергея Безрукова и других 14 сентября смогут и их поклонники.

А поучаствовать в Московском осеннем велофестивале 15 сентября, смогут все желающие. И даже те, у кого нет своего велосипеда. Всего 100 рублей будет стоить в этот день прокат городского велобайка длительностью до шести часов. А часовая поездка и вовсе обойдется бесплатно. Старт заезда в 12 часов с территории "Лужников".

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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