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В Москве 14 сентября будет ограничено движение

15:26
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Улицы перекроют из-за парада

В связи с Парадом техники в центре Москвы 14 сентября будет ограничено движение. Перекрывать начнут уже в субботу вечером, передает "ТВ Центр".

Так, с 21:00 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Ограничения будут действовать до 8 вечера воскресенья.

Кроме того, сегодня с полуночи до 9 утра будет закрыта Мясницкая улица между Бульварным и Садовым кольцами, а с 5 утра до 3 часов дня закроют Каланчевскую улицу от Садовой-Спасской до Орликова переулка.

Из-за фестиваля циркового искусства 14 сентября с 3 часов дня до 6 вечера полностью перекроют Цветной бульвар.

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