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Выживший в теракте на Каширском шоссе: Вся жизнь перевернулась вверх ногами

15:02
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Сейчас на месте трагедии обустроили сквер

В Москве вспоминают теракт, который 20 лет назад произошёл на Каширском шоссе. В результате взрыва многоэтажный дом был разрушен полностью. Погибли 124 человека.

Сейчас на месте трагедии - сквер и мемориальная доска с именами жертв теракта. Каждый год в траурную дату сюда приходят друзья и близкие погибших. Они приносят цветы, зажигают поминальные свечи и вспоминают тот страшный день, передает "ТВ Центр".

"Большая груда кирпича и ожидание чуда, но его не произошло, дочь нашли лишь на следующую ночь к полчетвертого утра", - рассказала мать одной из погибших на Каширском шоссе.

"Потерял отца и мать. На втором этаже проживали мы, 24 года мне было. В пять часов утра все произошло, и вся эта жизнь перевернулась вверх ногами", - поделился выживший при взрыве.

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