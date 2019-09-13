ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсии в России вырастут

13:48
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Средний размер выплаты составит около 15 тысяч рублей

Российское правительство назвало уровень индексации пенсии в 2020 году,
Россиян начнут готовить к пенсии в 45 лет

Так, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные - на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов – на 3,8%, передает "Интерфакс".

Таким образом, средний размер пенсии составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих – 16,4 тысячи рублей.

В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). "Такой подход будет применяться и далее", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионерки на скамейке
Пенсионерки на скамейке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.