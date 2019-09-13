Пенсии в России вырастут

Средний размер выплаты составит около 15 тысяч рублей

Российское правительство назвало уровень индексации пенсии в 2020 году,

Так, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные - на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов – на 3,8%, передает "Интерфакс".

Таким образом, средний размер пенсии составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих – 16,4 тысячи рублей.

В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). "Такой подход будет применяться и далее", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.