Последняя стадия опухоли мозга: муж ночует у постели тяжелобольной Заворотнюк

Шансов на выздоровление пока мало
Врачи обнаружили у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль мозга в последней стадии. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" положили в столичную клинику больше двух недель назад после ее возвращения из Польши, где ее пытались вылечить заграничные специалисты.
Телеграм-канал Super сообщает, что состояние заслуженной артистки России ухудшается с каждой минутой. У ее кровати находится муж - фигурист Петр Чернышев, которому приходится ночевать в больничной палате.
По некоторым данным, о страшном заболевании Заворотнюк узнала в прошлом году после рождения дочери Милы. Ходили слухи, что ситуацию осложнило сделанное актрисой ЭКО.
Некоторые телеграм-каналы пишут, что артистка впала в кому.
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