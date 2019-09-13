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Последняя стадия опухоли мозга: муж ночует у постели тяжелобольной Заворотнюк

13:38
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Шансов на выздоровление пока мало

Врачи обнаружили у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль мозга в последней стадии. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" положили в столичную клинику больше двух недель назад после ее возвращения из Польши, где ее пытались вылечить заграничные специалисты. 
Отек мозга: появились подробности о состоянии Заворотнюк

Телеграм-канал Super сообщает, что состояние заслуженной артистки России ухудшается с каждой минутой. У ее кровати находится муж - фигурист Петр Чернышев, которому приходится ночевать в больничной палате.  

По некоторым данным, о страшном заболевании Заворотнюк узнала в прошлом году после рождения дочери Милы. Ходили слухи, что ситуацию осложнило сделанное актрисой ЭКО. 

Некоторые телеграм-каналы пишут, что артистка впала в кому. 

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